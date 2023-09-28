Mağaraya düşen vatandaş kurtarıldı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde mağaraya düşen bir vatandaş, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Mağaraya düşen vatandaşın imdadına ekipler yetişti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde mağaraya düşen adam ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Kozlu ilçesinde yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir vatandaşın mağaraya düştüğü ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. AFAD, Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekiplerinin yanı sıra polis ekipleri de bölgeye sevk edildi. Çakmakkaya bölgesinde bulunan mağaraya dengesini kaybetmesi sonucu düşen Ünal Okumuş, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Okumuş, ZBEÜ Hastanesi'ne kaldırıldı.