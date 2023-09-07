Letonya'da nikah işlemleri artık şahit bulunmamasıyla da sürdürülebilecek
Letonya'da yapılan bir değişiklikle, nikah işlemlerinde şahit bulunmaması artık evlenmeye engel teşkil etmeyecek. Evlilik için gerekli belgeleri sunan çiftlerin başvuruları kabul edilecek.
Letonya'da nikah işlemlerinin şahit bulunmaması durumunda da sürdürülmesine karar verildi.
Letonya Kamu Yayıncısı LSM'nin haberine göre, ülke meclisi Medeni Kanun'da birtakım değişikliklere gitti.
Buna göre, şahitlerin bulunmamasının evlenmeye engel teşkil etmeyeceğini öngören değişiklik kabul edildi.
Evlilik için geçerli ve gerekli belgeleri ilgili kurumlara sunan çiftlerin başvuruları kabul edilecek.
Kanundaki değişiklikler, 1 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak.
Kaynak: AA / Yaşam