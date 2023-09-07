Letonya'da nikah işlemleri artık şahit bulunmamasıyla da sürdürülebilecek

Letonya'da yapılan bir değişiklikle, nikah işlemlerinde şahit bulunmaması artık evlenmeye engel teşkil etmeyecek. Evlilik için gerekli belgeleri sunan çiftlerin başvuruları kabul edilecek.