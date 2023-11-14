KYK Yurdundaki Asansör Kazasında Hayatını Kaybeden Zeren Ertaş'ın İsmi Bir Sokağa Verilecek

Aydın'ın Efeler ilçesinde KYK yurdundaki asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın ismi, Işıklı Mahallesi'ndeki 2635 Sokak'a verilecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı meclis toplantısı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 19'u gündem dışı olmak üzere 53 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda geçtiğimiz günlerde KYK yurdundaki asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın isminin Işıklı Mahallesi 2635 Sokak'a verilmesi görüşüldü. Oybirliği ile kabul edilen gündem maddesi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na sevk edildi.

Ayrıca toplantıda Büyükşehir Belediyesi ile 17 ilçe belediyesinin 2024 bütçesine ilişkin hazırlanan rapor ile Geleneksel Aydın Deve Güreşi Festivali'ne destek verilmesine ilişkin gündem maddesi karara görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Çerçioğlu, 28 Kasım Salı günü saat 14.00'te tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı. - AYDIN