Kum Zambakları Kocaali Sahillerinde Artıyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olan kum zambakları, bu yıl sahillerde daha fazla görülmeye başlandı. Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambakları, beyaz renkli çiçekleri ve kokusuyla dikkat çekiyor. Kocaali Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla sahil bandına 5 bin kök kum zambağı dikildi ve bu yıl kum zambaklarının sayısında artış gözlendi. Plaja gelen misafirler, kum zambaklarının korunması için uyarılırken, koparanlara ceza uygulanıyor.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olduğu için koruma altına alınan kum zambakları, bu yıl sahillerde daha fazla görülmeye başladı.

Karadeniz'in batısında 15 kilometre uzunluğa sahip Kocaali sahiline renk katan kum zambakları, Dünya Doğayı Koruma Birliğince koruma altına alınan endemik bitki türleri arasında yer alıyor.

Temmuz-ağustos aylarında Kocaali sahilinde etkileyici manzara oluşturan kum zambakları, beyaz renkli çiçekleri ve kokusuyla hayranlık uyandırıyor.

Tatilcilerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çeken kum zambakları, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için Kocaali Belediyesince korunuyor.

Bu kapsamda 2021'den bu yana arsa ve inşaat alanlarında bulunan yaklaşık 5 bin kök kum zambağı, yetkililerce alınarak sahil bandına yeniden dikildi.

Mevcut binlerce çiçeğin yanı sıra ilave olarak dikilen 5 bin çiçekle sahildeki kum zambaklarının sayısında bu yıl artış gözlendi.

Plaja gelen misafirler, yetkililer aracılığıyla ve sahilin farklı noktalarına yerleştirilen levhalarla uyarılırken, kum zambaklarını koparanlara 244 bin 315 lira ceza uygulanıyor.

"Plaj bölgesine tahliye işlemi devam ediyor"

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AA muhabirine, ilçenin sahip olduğu binbir çeşit doğal güzelliklerden birisinin de sahili boydan boya süsleyen kum zambakları olduğunu söyledi.

Kum zambaklarının temmuz-ağustos aylarında sahili "beyaz gelinlik" gibi süslediğini ifade eden Acar, "Son 3-4 yıldır kum zambaklarını sahil bölgesi dışında, yapılaşmaya açık veya farklı çalışmalar için kullanılacak alanlardan plaj bölgesine tahliye işlemi hala devam ediyor." dedi.

Acar, başarılı faaliyetler sonucu 5 binin üzerinde kum zambağının Kocaali sahilini süslediğini belirterek, çalışmayı yürüten ekibe ve kum zambaklarını korumaya çalışan tüm ilçe halkına teşekkür etti.

Bu çiçeklerin özellikle sahillerin yaygın olarak kullanıldığı tatil zamanlarında açtığına işaret eden Acar, "Sahilin en çok kullanıldığı temmuz-ağustos döneminde buraya gelen ziyaretçilerimiz hem şaşkınlıklarını hem de memnuniyetlerini gizlemiyor. Ziyaretçilerimiz belediyemize teşekkürlerini belirterek, bu güzelliğin sahilin her noktasında yaygınlaştırılması için ellerinden gelen desteği veriyor." diye konuştu

Acar, 15 kilometrelik sahil şeridinde bazı yerlerde sık olan kum zambaklarını kontrollü şekilde yaygınlaştırmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

"Kum zambaklarını en fazla gördüğümüz sene bu sene"

Kocaali Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürü Seda Hıdıroğlu da ilçede haziran-temmuz aylarında iki kez sel yaşanmasına rağmen kum zambaklarının zarar görmediğini söyledi.

Yıllardır yaptıkları çalışmaların bu sene daha da fazla sonuç verdiğini gördüklerini dile getiren Hıdıroğlu, "Kum zambaklarını en fazla gördüğümüz sene bu sene. Etrafımıza baktığımızda kum zambaklarının tarlası oluşmuş durumda. Vatandaşlarımıza duyarlı davrandıkları için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hıdıroğlu, Dünya Doğayı Koruma Birliğince belirlenen cezanın son güncellemeyle 244 bin 315 lira olduğuna işaret ederek, vatandaşlardan, bu nadide bitkiyi el birliğiyle gelecek nesillere ulaştırmak için korumalarını istediklerini belirtti.

Sahilde esnaflık yapan Gökmen Akça ise kum zambaklarının plaja renk kattığını belirterek, çiçeklerin dikkatle korunması ve koparılmaması gerektiğini söyledi.

Plaja gelenlerin kum zambaklarına çok ilgi gösterdiğine işaret eden Akça, "Sürekli fotoğraf çektiriyorlar, kokluyorlar. Bazıları evine götürmek için koparmaya çalışıyor ama bu kesinlikle yasak. Elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz ve onları uyarıyoruz. Görüntüsü ve kokusu çok güzel." ifadelerini kullandı.

Restoran işletmecisi Ecem Tavlı (25) ise misafirlerinin kum zambaklarının görüntüsünün ve kokusunun çok güzel olduğunu söylediğini belirterek, bu çiçeklerin el birliğiyle korunması gerektiğini söyledi.

Kum zambaklarını fotoğrafını çekmek için bölgeye gelen amatör fotoğrafçı Mücahit Özde de bu eşsiz görüntüyü herkesin görmesini istediğini dile getirerek, fotoğrafçıları bu güzelliği objektiflerine yansıtmaya davet etti.