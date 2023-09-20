Kilis'te Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Kilis'te seyir halindeki iki motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazada sürücüler ve motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te seyir halindeki iki motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Şihmehmet Mahallesi Anafartalar Caddesi İzzet Çavuş Sokak meydana geldi. E.H. idaresindeki 48 BA 133 plakalı motosiklet ile H.D. yönetimindeki 79 AG0 22 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada sürücüler ve motosiklette yolcu olarak bulunan A.G.H., yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ekiplerce Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KİLİS