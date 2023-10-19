Kemalpaşa'da Muhtarlar Günü Programı Düzenlendi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi. Programda muhtarlar adına konuşma yapıldı ve muhtarlara özel hediye verildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kemalpaşa Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunan programda Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Muhtarı Muhammed Çıtak, muhtarlar adına konuşma yaptı.

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aktekin, İlçe Jandarma Komutanı J.Bnb. Halil Yaşar Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen, Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray ile daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından Kemalpaşa Ziraat Odası ev sahipliğinde muhtarlar için düzenlenen kahvaltılı toplantıda konuşan Kaymakam Sarı, özverili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkürlerini sunduğunu belirterek ebediyete intikal eden muhtarlara da Allah'tan rahmet dilediğini belirtti.

Kaymakam Sarı, günün anısına muhtarlara Cumhuriyetin 100. yılı için özel üretilmiş kalemlerden hediye etti.