Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Muharrem Ayı'nda 10 Bin Kişilik Aşure Dağıttı

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla 10 bin kişilik aşure dağıtıldı. Program, Hunat Cami'nde düzenlendi ve her yıl geleneksel hale getirildi.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla 10 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Cuma namazının ardından Hunat Cami'nde düzenlenen programda; oda tarafından cemaate 10 bin kişilik aşure dağıtıldı. Programın her yıl geleneksel hale geldiğini aktaran Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir; "Muharrem ayı, tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Lokantacılar ve Pastacılar Odamızın her yıl düzenlemiş olduğu, geleneksel hale getirdiğimiz aşure programımızdayız. Bizler küçük esnaf olarak kazandığını paylaşan bir meslek grubuyuz. Onun için Kayseri halkımızla paylaşmak istedik. Katılım da çok güzel, insanların teveccühü var. Allah kabul etsin. İnşallah Allah devamını getirir. Her yıl 10 bin kişilik aşure dağıtıyoruz" dedi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ise; "Lokantacılar ve Pastacılar Odamız her yıl düzenli olarak Muharrem ayında aşure ikramında bulunuyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu bizim geleneğimiz. Odalar Birliği olarak çeşitli etkinliklerde bulunuyoruz. Hayırlı olsun inşallah" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ