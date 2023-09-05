KARS'ta Tomruk Yüklü TIR Devrildi, Ulaşım Bir Süre Durdu

KARS'ta kontrolden çıkıp devrilen tomruk yüklü TIR'ın şoförü hafif yaralandı. Yola saçılan tomruklar nedeniyle ulaşım bir süre durdu.

KARS'ta kontrolden çıkıp devrilen tomruk yüklü TIR'ın şoförü İbrahim Aktürk, hafif yaralandı. Yola saçılan tomruklar nedeniyle ulaşım bir süre durdu.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kars- Erzurum kara yolunda meydana geldi. Ardahan'ın Göle ilçesinden yola çıkan İbrahim Aktürk yönetimindeki 25 ABG 077 plakalı tomruk yüklü TIR, Bakü-Tiflis- Kars demir yolu hattının geçtiği köprüde, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, dorsede yüklü tomruklar yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, yolda tedbir aldı. Sağlık ekipleri ise hafif yaralanan Aktürk'e kaza yerinde müdahale etti.

Ulaşıma kapanan yol, iş makineleriyle tomrukların kaldırılmasının ardından bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.