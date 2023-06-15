Karnavas pekmezine bilimsel makale yazılıyor

ERZURUM - Olur'un Ormanağzı Köyü'nün coğrafi işaretli dut pekmezine bilimsel makale yazılıyor.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Doktor Erkan Denk, Erzurum'un ilk coğrafi işaretini alan Karnavas Dut Pekmezini inceleyerek makale yazacak.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Doktor Erkan Denk, Ormanağzı Köyü'ne giderek yaptığı çalışmada dutun dalından dökülüp kazanda kayması, sıkılıp küründen şıratının alınması, şıratın teştlerde kaynatılıp pekmez olmasına kadar bütün aşamalarını yerinde inceledi. Pekmez yaparken hangi kapların kullanıldığını ve yapım aşamasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini Ormanağzı Köyünde 60 yıllık dut pekmezi yapan vatandaşlar tek tek anlattı.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Doktor Erkan Denk, "Ormanağzı köyüne gelme amacımız, Erzurum'un coğrafi işaretli ürünlerinden ilki olan Karnavas Dut Pekmezini araştırmak, bu ürünün özgünlüğünü ortaya çıkarmak ve aynı zamanda sürdürülebilirlik noktasına neler yapılabileceğini tespit etme adına bir çalışma için buradayız" dedi.

Ormanağzı Köyü sakinlerinden Ahmet Kurt ise "55 yıldır pekmez yapıyorum. Bu güne kadar akademik bir çalışma yapılmadı. Bugün Atatürk Üniversitesi'nden Erkan Hocamız geldi. Dut pekmezinin nasıl üretildiğini, hangi şartlarda yapıldığını yakından inceledi. İnşallah bundan sonra Karnavas Dut Pekmezi tanıtılır." dedi.