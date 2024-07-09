Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi

Dünyanın en zengin iş insanlarından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos geçtiğimiz günlerde 500 milyon dolarlık "Koru" adlı ultra lüks yatıyla Bodrum'a demirlemişti.

NİŞANLISIYLA BİRLİKTE TATİL YAPIYOR

Geçen yıl nişanlandığı Lauren Sanchez ile birlikte tatil yapan Bezos, yatlarında konuk ettikleri yakın dostlarıyla önceki akşam Datça'da Akdeniz ve Fransız mutfağı ağırlıklı yemek sunan lüks bir restoranda yemek yedi.

LÜKS RESTORANDA DUDAK UÇUKLATAN HESAP

Bezos'un lüks restoranda arkadaşlarıyla birlikte yediği yemeğe tam 100 bin Euro (3,5 milyon TL) hesap ödediği öğrenildi.

TÜRKİYE'YE İLK GELİŞİ DEĞİL

Jeff Bezos'un 136 metrelik ultra lüks diğer yatı "Flying Fox", Fethiye'ye Şubat ayında da demir atmıştı. Dünyanın en büyük 20 yatından birisi olan "Cayman Adaları" bayraklı "Flying Fox"un Fethiye iskelesinde 600 bin litre yakıt almıştı.

Almanya'da 2016 yılında inşa edilen ultra lüks yatta 22,5 metre genişliğinde, 12 metre uzunluğunda yüzme havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları alanları ve sinema salonları da bulunuyor. İki de helikopter pisti bulunan yatta aynı zamanda biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor.