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Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi

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Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanları arasında ilk sırada olan Jeff Bezos, her yaz olduğu gibi bu yaz da arkadaşlarıyla Türkiye sahillerini tercih etti. Marmaris-Datça yolunda bulunan lüks bir restorana giden Bezos, arkadaşlarıyla birlikte yediği yemeğe tam 100 bin Euro (3,5 milyon TL) hesap ödedi.

Dünyanın en zengin iş insanlarından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos geçtiğimiz günlerde 500 milyon dolarlık "Koru" adlı ultra lüks yatıyla Bodrum'a demirlemişti.

NİŞANLISIYLA BİRLİKTE TATİL YAPIYOR

Geçen yıl nişanlandığı Lauren Sanchez ile birlikte tatil yapan Bezos, yatlarında konuk ettikleri yakın dostlarıyla önceki akşam Datça'da Akdeniz ve Fransız mutfağı ağırlıklı yemek sunan lüks bir restoranda yemek yedi.

Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi

LÜKS RESTORANDA DUDAK UÇUKLATAN HESAP

Bezos'un lüks restoranda arkadaşlarıyla birlikte yediği yemeğe tam 100 bin Euro (3,5 milyon TL) hesap ödediği öğrenildi.

Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi

TÜRKİYE'YE İLK GELİŞİ DEĞİL

Jeff Bezos'un 136 metrelik ultra lüks diğer yatı "Flying Fox", Fethiye'ye Şubat ayında da demir atmıştı. Dünyanın en büyük 20 yatından birisi olan "Cayman Adaları" bayraklı "Flying Fox"un Fethiye iskelesinde 600 bin litre yakıt almıştı.

Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi

Almanya'da 2016 yılında inşa edilen ultra lüks yatta 22,5 metre genişliğinde, 12 metre uzunluğunda yüzme havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları alanları ve sinema salonları da bulunuyor. İki de helikopter pisti bulunan yatta aynı zamanda biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam

Jeff Bezos Marmaris Türkiye Amazon Tatil Turizm Magazin Yaşam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (29)

ARSLANOĞLU Hakan:

Bizim Yurdumuzun insanı da markete 25 kuruş poşet parası ödememek için, evinden poşet götürüyor.

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sade vatandaş:

onlardan biri benim

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Fatih Konyalı:

her gün sigaraya 70 lira biraya 100 lira veriyorsun ama..

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Ömer Yüksek:

Ben poşeti, 25 kuruş için değil, çevre kirliliği olmasın diye götürüyorum. Her ürüne bir poşet veriyorlar. Zaten markete giden 300-500 TL'den aşağı çıkamıyor, 25 kuruş nedir ki ? Artık geçmeyen bir para.

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Kerim AYDOĞAN:

Fatih sen bu kafayla bu yaşına kadar iyi gelmişsin

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SELÇUK GÜNDOĞDU:

napalım adamın parasını geri alacak halimiz yok,sızlanıp durmayın,en azından bize parasını versin,olaya birde bu açıdan bakın bence

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Barış O. B.:

Zenginin malı züğürtün çenesini yorarmış

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sedat :

Adam saatte 4,5 milyon dolar kazanıyor. Yemeğe verdiği 100 bin dolar dudağımı uçuklatmadı.

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1
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Mustafa Kaya:

İşte böyle zengin olunuyor ülkemde 600 bin litre yakıta otv KDV ödemeden alıyor dunyanin en zengin insani gariban çiftçi de traktore nasıl mazot alacağını düşünsün

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Marko Apostolidis:

çiftçi? gariban? fırsat çiftçiye geçince müşteriyi güzel soyuyor.

yanıt5
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