İzmir'deki Lüks Sitedeki Yangının Nedeni Açıklandı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan lüks sitede meydana gelen ve bir bloğun tamamen kullanılamaz hale geldiği yangının raporu İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından açıklandı. Raporda, yangının 1. kat ile 2. kat arasında aydınlatma amacıyla tesis edilen armatür veya kablo şaftı içindeki enerji besleme hattında meydana gelen kısa devreden çıktığı, binanın ahşap kaplaması nedeniyle hızla yayıldığı kanaatine varıldığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Narlıdere ilçesinde geçen nisan ayı sonunda lüks sitede bulunan bir dairede çıkan ve bir bloğun tamamen kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası yaptığı incelemelerin ardından hazırladığı raporunu açıkladı. Raporda, şu saptamalara yer verildi:

"Yangın yerinde yapılan araştırma, inceleme ve soruşturma neticesinde yangının 1. kat ile 2. kat arasında, kablo şaftına uzak olmayan mesafede, koridor tavanıyla zeminlerde ve duvarların zemine yakın kısımlarında aydınlatma amacıyla tesis edilen armatür veya kablo şaftı içindeki enerji besleme hattında herhangi bir nedenden (Enerjideki dalgalanma, aşın yüklenme, nem kaynaklı oksidasyona bağlı yıpranma, kablo ve bağlantı noktalarında eskime, gevşeme vb. nedenlerle ) meydana gelen kısa devrenin önce kablo izolasyonunu buradan da yanıcı tozlar, duvar üzerine harç kullanılarak monte edilen yalıtım malzemesini (xps), sentetik elyafi ve dekoratif ahşap yüzey kaplamasını tutuşturmak suretiyle başladığı kanaatiyle birlikte, binanın balkonları dahil, betonarme ve tuğla donatısının dış kısmında kaplı bulunan belirli yıllarda verniklenen dekoratif ahşap kaplama olması, yanıcı ahşap duvar kaplama ve yalıtım malzemesi arasındaki 8 cm boşlukların olması, yanma neticesinde yanıcı maddelerden çıkan gazların, sisin ve dumanın, ahşap duvar kaplaması arkasında birikerek yanmanın hazım ve şiddetini arttırdığı, kablo ve tesisat safa ile atrium içerisinde cereyan eden hava akımının olması, kablo şaftında katlar arasında yangın ve duman geçişini engelleyecek bir bariyer bulunmaması ve bu yüzden kablo şaftının baca görevi görerek yangını üst katlara taşıması ve bütün kat koridorlarının engelsiz olarak (kapı, duvar vb. olmadan) atriuma açılmasıyla oluşan hava akımı, ahşapta yüksek ısıda açığa çıkan yanıcı patlayıcı bileşiklerin yangının yayılım hızına pozitif yönde etki ederek başlangıç noktasından binanın diğer kısımlarına hızlı yayılmasında etkili olduğu kanaatine varılmıştır"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

YANGINDAN ARŞİV GÖRÜNTÜ