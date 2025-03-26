İstanbul Saraçhane'deki Protestolar, Turistik Otellerde Rezervasyon İptallerine Sebep Oldu

İstanbul'un Saraçhane bölgesinde, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, son günlerde oldukça sıcak saatler yaşanıyor. Protestolar ve eylemler devam ederken, polis ve halk karşı karşıya gelmiş durumda. Olayların etkisi, bölgedeki otelleri de olumsuz yönde etkilemiş durumda. Haberlere göre, Saraçhane'deki oteller, protesto eylemlerinin yarattığı olumsuz ortamdan ciddi şekilde etkileniyor.

SARAÇHANE, FATİH'İN ÖNEMLİ TURİSTİK MERKEZLERİ ARASINDA

Saraçhane, İstanbul'un Fatih ilçesinde, tarihi yarımadaya oldukça yakın olan ve her yıl binlerce turistin konakladığı turistik bir bölge. Yılda binlerce turistin, bölgedeki otellerde konakladığı ve İstanbul'un önemli tarihi alanlarını gezdiği bir yer olan Saraçhane, yaşanan protestolar nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Turist ağırlayan oteller, bölgede meydana gelen bu protestoların ardından ciddi zorluklar yaşamaya başladı.

RAYELİN HOTELS MÜDÜRÜ ENİS AKCAN: " MİSAFİRLER, ÖZELLİKLE BİBER GAZINDAN ETKİLENİYORLAR"

Rayelin Hotels Müdürü Enis Akcan, Haberler.com muhabiri Dilşad Özcan'a yaptığı açıklamada, protestoların oteller üzerindeki etkilerini dile getirdi. Akcan, "Misafirlerden aşırı bir tepki almadık ancak birkaç odamızdan otelden ayrılmak isteyenler oldu. Ancak genel olarak misafirler, özellikle biber gazından etkileniyorlar. Gaz, sabah akşama kadar otelde herkesin öksürmesine neden oluyor ve bir türlü temizlenemiyor. Gece geç saatlerde olan olaylardan dolayı misafirlerimiz odalarına çekilmiş durumda, bu yüzden dışarı çıkmıyorlar. Ama gaz, kuytu köşelere kadar gidiyor ve biz de onu temizlemeye çalışıyoruz. Saat 14:00 civarında gazın etkisi biraz geçmiş oluyor, ancak görüntüler hoş değil. Misafirlerimiz, bu durum nedeniyle yanlış bir intibaya kapılabiliyorlar. Ne yazık ki bizim otelimiz de olaylara çok yakın ve gece kameralar üzerinden kontrol ettiğimde hoş olmayan görüntülerle karşılaşıyorum. İnşallah bu olaylar en kısa zamanda sonlanır," şeklinde konuştu.

BEETHOVEN İSTANBUL HOTEL MÜDÜRÜ MESUT AYDİNÇ: "YÜZDE 20 REZERVASYON İPTALİ"

Bir diğer açıklama ise Beethoven İstanbul Hotel Müdürü Mesut Aydinç'ten geldi. Aydinç, olayların sadece kendi otellerini değil, tüm bölgedeki otelleri ve esnafları olumsuz şekilde etkilediğini söyledi. Aydinç, "Sadece bizim otelimiz değil, tüm piyasadaki oteller ve diğer esnaflar da olumsuz yönden etkilendi. Şu ana kadar %20 rezervasyon iptali yaşadık. Yurtdışındaki müşterilerimiz, burada yaşanan olumsuz olayları gördüklerinde, ister istemez can güvenliğinden şüphe duyup rezervasyonlarını iptal ediyor ya da ileri tarihlere erteliyorlar. Umuyorum ki bu olaylar en kısa sürede son bulur," dedi.