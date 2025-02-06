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İstanbul Fashion Connection Fuarı'nda moda sektörünün öncü isimleri bir araya geldi

İstanbul Fashion Connection Fuarı'nda moda sektörünün öncü isimleri bir araya geldi
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İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Fashion Connection Fuarı, dünya genelinden binlerce firmayı bir araya getirdi. AB Ülkeleri, İngiltere, Rusya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan katılımlar olurken, Nesil Giyim, Elisa Giyim, Lacarino Denim ve Zühre Giyim markalarının yetkilileri, fuar hakkında Haberler.com'a röportaj verdi. Sektördeki yenilikler ve işbirlikleri öne çıktı.

Bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen İstanbul Fashion Connection Fuarı, dünya genelinden birçok önemli markayı ağırladı. AB Ülkeleri, İngiltere, Rusya Federasyonu, Kuzey Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere farklı bölgelerden gelen binlerce firma, moda sektörünün nabzını burada tuttu.

İstanbul Fashion Connection Fuarı'nda moda sektörünün öncü isimleri bir araya geldi

Sektöre yön veren birçok firma, fuar süresince ürünlerini sergilerken, önemli isimler de fuarda yerini aldı. Nesil Giyim marka sahibi Neslihan Özdemir, Elisa Giyim marka sahibi Seydi Kaya, Lacarino Denim marka sahibi Fuat Karsavran ve Zühre Giyim toptan e-ticaret sorumlusu Muhammed Tarık Ekin, fuar hakkında Haberler.com'a özel röportajlar verdi.

Fuar katılımcıları, sektördeki son trendleri ve inovatif gelişmeleri yakından inceleme fırsatı bulurken, markalar arasında işbirlikleri ve yeni iş anlaşmaları da gündemdeydi. Röportajlar, fuarın moda dünyasındaki önemini ve katılımcıların sektöre dair beklentilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - Yaşam
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