İstanbul'da yaşayan neyzen Ferit Yavuz, askerlik yaptığı Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti

77 yaşındaki neyzen Ferit Yavuz, 56 yıl sonra askerlik yaptığı Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret ederek eski dostlarıyla buluştu. Yaptığı ziyaretlerde duygulanıp eski günleri yad eden Yavuz, tanıdıklarına mini ney konseri de verdi.

- 56 yıl önce askerlik yaptığı ilçeyi ziyaret edip, eski dostlarıyla buluştu

Neyzen Ferit Yavuz, 1967 ile 1969 yılları arasında askerlik yaptığı ilçeyi 56 yıl sonra ziyaret etti

BİTLİS - İstanbul'da yaşayan 77 yaşındaki neyzen Ferit Yavuz, 56 yıl önce askerlik yaptığı Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret ederek eski dostlarıyla buluştu.

1967 ile 1969 yılları arasında Bitlis'in Ahlat ilçesinde jandarma olarak askerlik yapan neyzen Ferit Yavuz, 56 yıl sonra askerlik yaptığı ilçeyi ziyaret etti. 2 yıl Ahlat ilçesinde askerlik yapan Yavuz, bu sürede birçok dost edindi ve hatıralar biriktirdi. Askerlik yaptığı ilçeyi ve dostlarını unutamayan neyzen Ferit Yavuz, yarım asır sonra askerlik yaptığı ilçeyi ziyaret edip dostları ve arkadaşlarıyla buluşup hatıralarını tazeledi. Askerlik döneminde sıkı dostluklar kurduğu kişileri bulup hasret gideren neyzen Ferit Yavuz, hayatta olmayan arkadaşlarının çocuklarıyla da bir araya geldi. Yaptığı ziyaretlerde duygulan ve eski günleri yad eden neyzen Ferit Yavuz, ayrıca bir araya geldiği tanıdıklarına mini ney konseri de verdi.

"İkinci memleketim" dediği Ahlat'ı ve insanlarını unutamadığını söyleyen Yavuz, "İstanbul'dan kalktım 35 saatlik tren yolculuğuyla buraya geldim. Ahlat'ın insanlarını unutamıyorum. 1967 ile 1969 yıllarında ben burada jandarma olarak askerlik görevimi yaptım. Burada çok güzel dostluklarım oldu. Bu güzel ilçeyi unutamadım. Tanıdığım birçok dostum vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsınlar. Çocuklarıyla görüştüm. Onlarda beni sevgiyle, saygıyla karşıladılar. Yaşayan dostlarımızla görüştüm, onlarda ayrı bir sevgiyle karşıladılar. Onlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.