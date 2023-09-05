İstanbul'da Unutulan Eşyalar Açık Artırmayla Satıldı

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında unutulan ve İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce muhafaza edilme süreleri dolan eşyalar açık artırmayla satıldı. Açık artırmaya katılan Yaşar Latif'in, 'Ben kayıp koca varsa alacağım' esprisi, gülüşmelere neden oldu.

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında unutulan ve İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce muhafaza edilme süreleri dolan eşyalar açık artırmayla satıldı. Açık artırmaya katılan Yaşar Latif'in, "Ben kayıp koca varsa alacağım" esprisi, gülüşmelere neden oldu.

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında unutulan ve İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce muhafaza edilme süreleri dolan eşyalar açık artırmayla satıldı. Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğü'ne ait binada yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, cep telefonları, tablet bilgisayarlar, fotoğraf makineleri, kol saatleri, güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı. Açık artırma usulüyle satılan eşyalar, toplu ihalede 550 bin TL veren kişinin oldu.

"Ben kayıp koca varsa alacağım"

Açık arttırmaya ilk kez geldiğini dile getiren fizyoterapist Yaşar Latif, kendisine kayıp koca varsa alacağını belirterek, "Ben kayıp koca varsa alacağım. Bilmiyorum bakacağız" esprisi salonda gülüşmelere neden oldu. Latif, "Açık arttırma olduğunu bana yeğenim söyledi ve öyle geldik. İlk defa geliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Özellikle bu açık arttırma için geldik"

Pazarcı olduğu için hırdavat tarzı ürünler almak istediğini söyleyen Necdet Topçu, "Özellikle bu açık arttırma için geldik. Televizyonda yapılacağını gördük. İlk defa geliyoruz. Bakalım kısmetimizde ne var. Ben hırdavat tarzı şeyler almak için geldim. Kendim de pazarcıyım zaten" diye konuştu.

"Almayacağı mala fiyat verenler oluyor"

Açık arttırmayı 550 bin TL'lik teklifiyle kazanan Aziz Korkmaz, almayacak kişilerin fiyat arttırmasından şikayet ederek, "Geçen sene de ben almıştım. Bu sene de bana nasip oldu. Fiyatlar yükseğe gidiyor zaten, alakası olmayan insanlar katılıyor. Benim de bu konuda bir itirazım oldu. Almayacağı mala fiyat verenler oluyor. Teminatlar olsa bu uydurma fiyatlar verilmez. Bizim hobimiz bu ben 35 senedir bu işi yapıyorum. Bu İETT'den ikinci açık artırma alışım" dedi.

Toplu ihale sonrası açık artırmayı kazan Aziz Korkmaz ile komisyon başkanı arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Aziz Korkmaz'ın açık arttırmaya alakasız kişilerin geldiğini söylemesi üzerine komisyon başkanı iddiaların yanlış olduğunu belirtti. - İSTANBUL