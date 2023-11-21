İstanbul'da kış lastiği kullanma zorunluluğu tarihi değişti

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere dayanarak kış lastiği kullanma zorunluluğunun 1 Aralık'tan 25 Kasım'a çekildiği duyuruldu.

İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde kentte ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun bu yıl 25 Kasım'da başlayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında uygulandığı belirtilerek, "Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir." ifadesi kullanıldı.