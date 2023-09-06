İşitme engelli genç kızın polis olma hayali gerçekleşti

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Sude Sürmeli'nin polis olma hayali gerçekleştirildi. Sürmeli, kendisine hediye edilen üniformayı giyerek polis ağabeyleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirdi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan ve orta derecede işitme kaybı olan 15 yaşındaki Sude Sürmeli, ailesiyle birlikte makamına gittiği Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile yaptığı görüşme sırasında kendisinin polis olma hayalinin olduğunu anlattı. Başkan Türkyılmaz da Sürmeli'nin polislik hayalini gerçekleştirmek için durumu Yahşihan Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Polis memurları ve belediye görevlileri, Sürmeli'yi evinde ziyaret ederek polis üniforması hediye etti. Sürmeli, giydiği üniformayla ekip otosunda şehir turu yaptı. Daha sonra Sürmeli, bir alışveriş merkezinde polis memurlarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Sürmeli'ye belediye tarafından da tablet hediye edildi. Polis olma hayali gerçeğe dönüşen Sürmeli'nin mutluluğu ise gözlerine yansıdı.

Sude Sürmeli, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, hayalinin gerçekleştiği için mutlu olduğunu ifade ederek, polis ve polis arabalarını çok sevdiğini söyleyerek, "Mutlu oldum, hayalim gerçekleşti. Polis olma duygusu benim için bambaşka bir şey. Üniforması güzel geliyor. Polisleri ve polis arabalarını çok seviyorum. İlkokul 4. sınıfta hayalim olmuştu. İşitme engelim var o yüzden polis olamıyorum. Osman Türkyılmaz'a ve Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederim" dedi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Sude'nin polislik hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek,

"Sude bize müracaat ettiğinde hayalinin polis olduğunu söylemişti. Benim çocukluk hayalim de polislikti. Daha önceden 23 Nisan'da emniyet teşkilatımız bana jest yapınca kızımız onu televizyondan görmüş. Demiş ki 'Osman başkanı emniyet teşkilatı mutlu etti, bizi de mutlu ederler mi?' diye bize ulaştılar. Bizde Sude'yi kırmadık. Emniyet Müdürümüzden ve Kaymakamımızdan rica ettik. Sağ olsunlar kırmadılar çocuğumuzu. Bugün onun da hayalini gerçekleştirdik" diye konuştu.

Emniyet teşkilatına teşekkür eden Türkyılmaz, "Bir çocuğu mutlu ettiysek bir aile mutlu oldu, bir aileyi mutlu edebildiysek bir apartman mutlu oldu, bir apartman mutlu olduysa bir mahalle, bir ilçe, bir il ve bir ülke mutlu olacak. Hayaller çocukların mutlu olması üzerine. Biz yöneticiler de hep geleceğe inşa ederiz, geleceğe yatırım yaparız. Bugün Sude'yi mutlu ettik. Allah devlete zeval vermesin. Emniyet teşkilatımızın tırnağına taş değdirmesin. İyi ki varlar, iyi ki bugün Sude'yi mutlu ettiler" şeklinde konuştu.

Sude'nin babası Emre Sürmeli ise, "Kızımın polislik hayali vardı. Bu durum bizi onurlandırdı. Tam istediğimiz bir şeydi. Bugün gerçekten de çok mutlu olduk" dedi. - KIRIKKALE