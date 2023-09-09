İsa, 15 yıl sonra sürpriz sünnet düğününde mutluluğu yaşadı

Denizli'de 8 aylık dünyaya gelen İsa, maddi imansızlıklar ve sağlık sorunlar nedeniyle Konya'daki bir devlet yurduna yerleştirildi. İzin alıp 15 yıl sonra mahallesine dönen İsa, komşularının kendisi için organize ettiği sürpriz sünnet düğününde hayatının en mutlu gününü yaşadı.

Denizli'de 8 aylık dünyaya gelen İsa, maddi imansızlıklar ve sağlık sorunlar nedeniyle Konya'daki bir devlet yurduna yerleştirildi. İzin alıp 15 yıl sonra mahallesine dönen İsa, komşularının kendisi için organize ettiği sürpriz sünnet düğününde hayatının en mutlu gününü yaşadı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde yaşayan ve kalıcı rahatsızlıkları bulunan Emel ve Çetin Özcan'ın ikinci çocuğu olan İsa, 15 yıl önce 8 aylık iken gözlerini dünyaya açtı. Kısa süre sonra rahatsızlıkları ortaya çıkan İsa'yı doktora götüren ailesi, duydukları karşısında şok yaşadı. İsa'nın hem fiziksel hem de zihinsel engelli olduğu ortaya çıkması üzerine Özkan ailesi, birçok ilde hastaneye başvurarak çözüm arayışına girdi. Uzun süren tedavileri karşılamaya çalışan aile, yaşadığı maddi zorlukların üstesinden gelemediği için yardım talebinde bulundu. Devlet korumasına alınan İsa, Konya'da bulunan Akşehir Umut Evim Bakım Merkezi'ne yerleştirildi.

Hayatının en mutlu gününü yaşadı

O günden bu güne yetiştirme yurdunda barınan ve tedavisine devam edilen İsa için izin alan amcası Nazmi Özcan, O'nu Denizli'deki ailesinin yanına getirdi. Mahalledeki arkadaşları ve ailesiyle hasret gideren İsa, kendisi için sürpriz biz doğum günü hazırlandığını görünce hayatının en mutlu günlerinden birisini yaşadı. Davul zurnayla karşılanan ve duygusal anlar yaşayan İsa, yoğun katılımın olduğu düğününde doyasıya eğlendi. Eline kına yakın İsa, kendisi için yapılan düğün için mahallesine teşekkür etti. İsa, tek istediğinin ise iyi bir yaşam standarttı ve okuyabilmek olduğunu söyledi.

"Eğlencemizi gurur ve neşe ile yaptık"

Sağlık sorunları nedeniyle yeğeninin yurduna yerleştirildiğini belirten amca Nazmi Özcan, "İsa'nın yürüme engelli bulunuyor ve Konya Akşehir Devlet Yurdu'nda kalıyor. Biz Eskihisar Mahallesi olarak kendi aramızda para toplayıp, çocuğa böyle bir organizasyon düzenledik. Sünnet eğlencemizi yoğun katılım ile yaptık. İsa'nın kaldığı yurt, bize 1 haftalık izni verdi. Roman halkı olarak bizlerin para toplayıp böyle güzel bir organizasyon yapılması hem bizi hem de İsa'yı çok sevindirdi. Eğlencemizi gurur ve neşe ile yaptık. Amcam kendisi yürüme engelli ve denge bozukluğu bulunuyor. Annesinin de fiziksel rahatsızlıkları var. Durumları olmadığı için mecburen devlet tarafından yetiştirme yurduna alındı. Durumları iyi olsaydı, bunları yaşamazlardı. Fakat bize yardımcı olan çevremizden bin kere Allah razı olsun" dedi.

"Sünnet düğününe herkesin katılması beni çok mutlu etti"

Çocuğunun doğuştan engelli bulunduğunu ve birçok hastaneye gitmelerine rağmen yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle çözüm bulamadıklarını anlatan anne Emel Özcan da "İsa'yı doğumuma bir ay kala doğurdum. 1 ay küvezde kaldı ve çocuğumun engelli olduğunu ilk başta söylemediler. Şimdi ise sünnet düğünü yapıldı. Sünnet düğününe herkesin katılması beni çok mutlu etti. İsa'nın birçok hayali var. Ben oğlumun hayallerine kavuşacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Beni seven herkese çok teşekkür ediyorum"

Konya'da yurtta kalması nedeniyle ailesi ve arkadaşlarına hasret kaldığını söyleyen İsa Özcan ise şöyle konuştu:

"Tek hedefim okuyabilmek, işe girebilmek ve kendi ayaklarımın üstünde durabilmek olduğunu söyleyebilirim. Yurtta kaldığım için arkadaşlarımı ve ailemi çok özledim. Konya Akşehir'den buraya gece geç saatlerde geldim. Sonra ailem ve ardından arkadaşlarım ile hasret giderdim. Amcamı bir anda karşımda gördüm ve bana sürpriz yaptılar. Beni seven ve destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum" - DENİZLİ