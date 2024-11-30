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Hava muhalefeti tarlaları vurdu! Önümüzdeki ay sebze fiyatları artacak

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Antalya'da meydana gelen hortum, su baskını ve fırtına sonucu 4 bin 500 dekar tarım arazisi zarar gördü. Antalya Toptancı Hal Dernek Başkanı Nevzat Akcan, zararın önümüzdeki ay pazara "fiyat artışı" şeklinde yansıyacağını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "turuncu" kodla uyarı verdiği Antalya, 3 gün boyunca sağanak yağış, ani su baskınları, fırtına ve hortumla mücadele etti. Meydana gelen doğal afetler 4 bin 500 dekar tarım arazisine zarar verdi.

TARLALAR VE SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin alanda yaptığı hasar tespitinin ardından çoğunluğu Aksu ve Serik ilçelerinde olmak üzere bölgedeki zararın boyutunun ciddi olduğu tespit edildi. Sera ve tarlaların da aralarında olduğu 4 bin 500 dekar alandaki ekili ürünlerin kullanılamaz halde olduğu belirlendi. Henüz hasat edilmeyen ancak hasadı yaklaşan örtü altı üretimdeki ürünler arasında çoğunlukla domates ve biberin olduğu öğrenildi.

Hava muhalefeti tarlaları vurdu! Önümüzdeki ay sebze fiyatları artacak

"ÇİFTÇİNİN 4-5 AYDIR BAKTIĞI DOMATES, BİBER GİTTİ"

Antalya Toptancı Hal Dernek Başkanı Nevzat Akcan, zararın ciddi olduğunu ve sebze arzında önümüzdeki aylarda sorun oluşturacağını ifade etti. Yaşanan felaketin üreticiyi kötü duruma düşürdüğünü belirten Akcan, "Ciddi derecede hasar var. İlk hasarın şokunu atlatamadan ikinci bölgede de bir hortum felaketi oldu. Sebze fiyatlarının pahalı olduğunu söylüyoruz ama işte böyle felaketlerde çiftçi zor zamanlar yaşıyor. Çiftçinin hasadı bitti. 4-5 aydır baktığı ürün bir anda gitti. Domates ve biber çoğunlukta." dedi.

Hava muhalefeti tarlaları vurdu! Önümüzdeki ay sebze fiyatları artacak

"ÖNÜMÜZDEKİ AY SEBZE FİYATLARI ARTACAK"

Doğal afetin önümüzdeki ay fiyat artışı olarak pazara yansıyacağını belirten Akcan, "İster istemez sebze fiyatlarında artış olacak. Şu anda ne kadar bir artış olur bilemiyorum ama mutlaka bir artış olacak. Şu anda domatesin kilogram fiyatı 25-30 lira, biber de aynı fiyatlarda ancak önümüzdeki ay bu fiyatların çok üzerinde olacak." diye konuştu.

Akcan, halde fiyatların hafta içi her gün sabah erkenden gelen ürünlerin durumuna göre belirlendiğini, yaşanacak artışın miktarıyla ilgili 1 ay önceden tahminde bulunmanın zor olduğunu söyledi.

Hava muhalefeti tarlaları vurdu! Önümüzdeki ay sebze fiyatları artacak

"BİRÇOK EVİ SU BASTI"

Yıllardır ilçede böyle etkili bir yağışla karşılaşmadıklarını ifade eden Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, "Serik ilçe merkezi, Belek ve Kadriye bölgelerinde yoğun su birikintileri oldu. Birçok evi su bastı. Hiç uyumadık, seferber olduk. Evleri su basan vatandaşlarımıza konaklama desteği sağladık. Pamuk Masa'mız var ve 250'nin üzerinde ihbar aldık. Belediyemizin halk lokantasında 24 saat boyunca gıda desteğimiz oldu." dedi.

Hava muhalefeti tarlaları vurdu! Önümüzdeki ay sebze fiyatları artacak

"ÇİFTÇİLERİMİZİN ÜRÜNLERİ HEBA OLDU"

Hortumun sera ve tarlalara zarar verdiğini de söyleyen Başkan Kumbul, "Çiftçilerimizin ürünleri heba oldu. Bizler de belediye olarak yaraları sarıp vatandaşımıza destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hava muhalefeti tarlaları vurdu! Önümüzdeki ay sebze fiyatları artacak
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Yaşam
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