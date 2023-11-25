Hatay'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Farkındalık Etkinliği
Hatay'da polis ve jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla pazarda broşür dağıttı.
HATAY (İHA) – Hatay'da polis ve jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla pazarda broşür dağıttı.
Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Reyhanlı Psikososyal Destek Birimi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde bir araya gelerek bilinçlendirme etkinliği düzenledi. Pazar alanında kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla broşür dağıtımı yapıldı.
Reyhanlılı kadınlara güvenlik önlemlerini ve acil durumlarda kullanılan KADES (Kadına Acil Destek) uygulamasını anlatan yetkililer, vatandaşları bilinçlendirdi. - HATAY