Hanoi'de Yapılan Yumurtalı Kahve Deneyimi
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Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılan yumurtalı kahve, taze yumurta sarısı, beyaz şeker, tereyağı, şekerli konsantre süt ve kahvenin birlikte çırpılmasıyla yapılan özel bir içecektir. Hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin favorisi olan bu içecek, damak tadınıza harika bir deneyim yaşatacak.
HANOİ, 26 Temmuz (Xinhua) -- Eğer bir kahve tutkunuysanız, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılan yumurtalı kahveyi mutlaka deneyin. Taze yumurta sarısı, beyaz şeker, tereyağı, şekerli konsantre süt ve kahvenin birlikte çırpılmasıyla yapılan bu özel içecek son yıllarda hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin favorisi oldu. Bu içeceğin bir yudumu bile damak tadınıza harika bir deneyim yaşatacak.
Kaynak: Xinhua / Yaşam