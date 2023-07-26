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Hanoi'de Yapılan Yumurtalı Kahve Deneyimi

Yaşam Haberleri

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılan yumurtalı kahve, taze yumurta sarısı, beyaz şeker, tereyağı, şekerli konsantre süt ve kahvenin birlikte çırpılmasıyla yapılan özel bir içecektir. Hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin favorisi olan bu içecek, damak tadınıza harika bir deneyim yaşatacak.

Vietnam'ın Yumurtalı Kahvesi Yerli ve Yabancı Turistlerin Beğenisini TopluyorVietnam'ın başkenti Hanoi'deki Eski Mahalle'de yumurtalı kahve hazırlayan bir kafe sahibi, 22 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Pham Dinh Duc/Xinhua)

HANOİ, 26 Temmuz (Xinhua) -- Eğer bir kahve tutkunuysanız, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılan yumurtalı kahveyi mutlaka deneyin. Taze yumurta sarısı, beyaz şeker, tereyağı, şekerli konsantre süt ve kahvenin birlikte çırpılmasıyla yapılan bu özel içecek son yıllarda hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin favorisi oldu. Bu içeceğin bir yudumu bile damak tadınıza harika bir deneyim yaşatacak.

Vietnam'ın Yumurtalı Kahvesi Yerli ve Yabancı Turistlerin Beğenisini TopluyorVietnam'ın başkenti Hanoi'deki Eski Mahalle'de yumurtalı kahve hazırlayan bir kafe sahibi, 22 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Pham Dinh Duc/Xinhua)

Vietnam'ın Yumurtalı Kahvesi Yerli ve Yabancı Turistlerin Beğenisini TopluyorVietnam'ın başkenti Hanoi'deki Eski Mahalle'de yumurtalı kahve hazırlayan bir kafe sahibi, 22 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Pham Dinh Duc/Xinhua)

Vietnam'ın Yumurtalı Kahvesi Yerli ve Yabancı Turistlerin Beğenisini TopluyorVietnam'ın başkenti Hanoi'deki Eski Mahalle'de yumurtalı kahve hazırlayan bir kafe sahibi, 22 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Pham Dinh Duc/Xinhua)

Vietnam'ın Yumurtalı Kahvesi Yerli ve Yabancı Turistlerin Beğenisini TopluyorVietnam'ın başkenti Hanoi'deki Eski Mahalle'de bir kafede yumurtalı kahvenin tadını çıkaran insanlar, 22 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Pham Dinh Duc/Xinhua)

Vietnam'ın Yumurtalı Kahvesi Yerli ve Yabancı Turistlerin Beğenisini TopluyorVietnam'ın başkenti Hanoi'deki Eski Mahalle'de bir kafede yumurtalı kahvenin tadını çıkaran insanlar, 22 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Pham Dinh Duc/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Yaşam

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