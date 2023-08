Gurbetçilerin Türkiye'ye Dönüşleri Devam Ediyor

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüşleri sürüyor. Baba ocağından dönüş yolculuğuna çıkan gurbetçilerden kara yolunu tercih edenler en çok Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanıyor. Gurbetçiler gümrük işlemlerinin ardından, sevinçle geldikleri Türkiye'den hüzünle ayrılıyor. Almanya'ya dönen Songül Yiğit, Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşadıklarını söyledi. Tatilin ardından dönüş yolculuğuna geçtiklerini belirten Yiğit, 'Türkiye'mizden ayrıldığımız için çok hüzünlüyüz. Gerçekten taşı toprağı altın bir memleket. Tatilde akraba ve arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Dönüşte de Almanya'daki arkadaşlarımıza hediye etmek için lokum, pişmaniye ve hediyelik eşyalar aldık.' dedi. Ailesiyle Hollanda'ya dönen Ayhan Yılmaz ise Türkiye'de güzel bir tatil geçirdiklerini dile getirdi. Dönüş yolunun her zaman hüzünlü olduğunu vurgulayan Yılmaz, 'Her zaman özlemle geliyoruz Türkiye'ye, dönüş ise hüzünlü oluyor. Gelecek yılın izin planlarını şimdiden yavaş yavaş yapıyoruz.' ifadelerini kullandı. Danimarka'ya giden Ayhan Özdemir de yurt dışında bulundukları her an Türkiye'yi özlediklerini kaydetti.