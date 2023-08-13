Gazeteci Murat Uçkaç ve Büşra Buzkan dünya evine girdi

İhlas Haber Ajansı (İHA) Aydın Muhabiri Murat Uçkaç ve Büşra Buzkan, düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi.

Aydın'da görev yapan Gazeteci Murat Uçkaç, hayatını Büşra Buzkan ile birleştirdi. Düzenlenen görkemli düğün töreninde genç çifti, aileleri, akrabaları, dostları ve meslektaşları yalnız bırakmadı. Alkışlar eşliğinde düğün salonuna giren genç çift, ilk danslarının ardından, kendilerini yalnız bırakmayan davetlileri selamladı. Aydın'ın tanınmış simalarının da katıldığı düğün töreninde bir ömür boyu mutluluğa 'evet' diyen genç çift, nikah merasiminin ardından tebrikleri kabul etti. Dans gösterileri ile devam eden görkemli düğünde genç çift, sevdikleri ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar dans ederek, doyasıya eğlendi. - AYDIN