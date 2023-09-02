Galata Köprüsü'nde güçlendirme çalışmaları tamamlandı

İstanbul'un en kalabalık semtleri Eminönü ile Karaköy'ü birbirine bağlayan Galata Köprüsü'nde yapılan güçlendirme çalışmalarının birinci etabı tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Karaköy-Eminönü istikameti trafiğe açıldı. İkinci etap çalışmalarına hemen başlandı. Çalışma sürecinde Eminönü-Karaköy istikameti trafiğe kapalı olacak.

İstanbul'un en kalabalık semtleri Eminönü ile Karaköy'ü birbirine bağlayan Galata Köprüsü'nde yapılan güçlendirme çalışmalarının birinci etabı tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Karaköy-Eminönü istikameti trafiğe açıldı. İkinci etap çalışmalarına hemen başlandı. Çalışma sürecinde Eminönü-Karaköy istikameti trafiğe kapalı olacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un önemli merkezlerini birbirine bağlayan Galata Köprüsü'nde İBB tarafından 13 Ağustos'ta başlatılan derz değişimi, asfalt yenileme ve depreme karşı güçlendirme çalışmalarının birinci etap çalışmaları tamamlandı. Karaköy-Eminönü istikameti trafiğe açıldı. Köprüyü olası İstanbul depremine hazırlamayı amaçlayan sağlamlaştırma çalışmalarının ikinci etabına 31 Ağustos 2023 tarihinde geçilirken bu kez Eminönü-Karaköy istikameti trafiğe kapatıldı.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR KULLANILACAK

Bakım onarım çalışmaları süresince, Eminönü'nden Karaköy istikametine gidecek araçlar Eminönü'nden Ragıp Gümüşpala Caddesi'ne yönlendirilerek Unkapanı Kavşağı'nı takiben Atatürk Köprüsü ve Tersane Caddesi üzerinden Karaköy istikametine ulaşım sağlayabilecek.