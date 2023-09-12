Erzurum-Artvin Karayolu'nda araç dereye uçtu, 4 kişi yaralandı

Erzurum-Artvin Karayolu'nda meydana gelen kazada bir araç Tortum Çayı'na uçtu ve kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaralılar Uzundere İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzurum- Artvin Karayolu'nda meydana gelen kazada bir araç Tortum Çayı'nda uçtu, kazada 4 kişi yaralandı.

Henüz sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı Tortum'un Pehlivanlı Köyü yakınlarında meydana gelen olayda dereye düşen araca polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Araçtan yaralı olarak 4 kişi çıkarıldı ve Uzundere İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. - ERZURUM