Erzincan'da trafik ekipleri sürücülere mola verdirerek bilgilendirme yaptı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde trafik ekipleri, uzun yol kullanıcılarına yönelik trafik kazası riskini azaltmak için araç sürücülerine kısa süreli mola vermelerini sağladı. Sürücülere uykulu ve yorgun olarak araç kullanmamaları, uygun bir yere araçlarını park etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde trafik ekipleri sürücülere mola verdirerek bilgilendirmede bulundu.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince uzun yol kullanıcılarına yönelik trafik kazası riskini azaltmak için araç sürücülerine kısa süreli mola vermeleri sağlandı.

Trafik ekiplerince durdurulan araç sürücülerine, sabahın ilk ışıklarının uykuyu tetiklediğinden dolayı sürücülere, uykulu ve yorgun olarak araç kullanmamaları, günde ortalama 8-9 saatten fazla araç kullanılmaması, yorgun ve uykusuz hissedilmesi halinde araç kullanmayı bırakıp uygun bir yere araçlarını park etmeleri gerektiği konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca ekipler sürücülere bilgilendirmede bulunurken çay ikramı da yaptılar. Sürücüler trafikte daha dikkati olacaklarını belirterek polis ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. - ERZİNCAN