Erciyes'te Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Şöleni

Gökyüzü meraklıları, Erciyes'te düzenlenecek Perseid meteor yağmuru etkinliği için bir araya gelecek. Kayseri'nin en yüksek noktası olan Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleşecek etkinlik, unutulmaz bir görsel şölen sunacak. Amerikalı astronomi yazarı Daniela Mata da etkinliği Erciyes'ten takip edecek ve izlenimlerini yazacak. Meteor yağmuru, 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece en yoğun döneme ulaşacak.

Gökyüzü meraklıları yılın en etkileyici olayı Perseid meteor yağmuru için Erciyes'te buluşacak. Hacılar Kapı'da 2 bin 650 metrede düzenlenecek etkinlik unutulmaz bir görsel şölen sunacak.

Spor ve sosyal faaliyetlerin merkezi haline gelen Erciyes, her hafta birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Bilim Merkezi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen meteor gözlem şöleni bu yıl da 12 Ağustos Cumartesi günü Türk Hava Yolları'nın destekleri ile gerçekleştirilecek. Kayseri'nin en yüksek noktası olan Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da, 2 bin 650 metrede, ışık kirliliğinden uzakta gerçekleşecek etkinlik, gökyüzünü keşfetmek isteyen meraklıları buluşturacak.

AMERİKALI ASTRONOMİ YAZARI ERCİYES'TEN TAKİP EDECEK

50 yıllık geçmişi ile Amerika'da yayın yapan ve astronomi camiasının takip ettiği dünyanın en popüler dergisi Astronomy Magazine yazarı Daniela Mata da Türkiye'de gökyüzü hadisesinin en iyi gözlemlenebileceği mekan olan Erciyes'ten izleyerek takip edecek, izlenimlerini yazacak.

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece en yoğun döneme ulaşacak. Bilim insanlarınca saatte 100 kadar gök taşı görülmesi beklenen gecede, meteorların dünyaya giriş hızlarının saniyede 66 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Erciyes'ten de izlenecek olan bu görsel şölen katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Ayrıca uzman astronomlar gökyüzü meraklılarına gezegen, takımyıldız konusunda bilgilendirmeler yaparak teleskoplar ile daha yakından gözlem yapma imkanı elde edecek. Bunların yanı sıra Türkiye'nin dört bir tarafından fotografçılar Erciyes'te bu muhteşem gökyüzü hadisesini astro-foto teknikleriyle ölümsüzleştirecekler. - KAYSERİ