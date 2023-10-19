Emekli Astsubay Sadi Canpolat'ın Son Yolculuğu

Edirne'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli Astsubay Sadi Canpolat, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne'nin elektronik ve haberleşme ustası ve aynı zamanda 2014 yılının ahisi olan emekli astsubay 83 yaşındaki Sadi Canpolat, bir tanıdığının cenaze törenine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Canpolat'ın ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Canpolat için Eski Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailenin yakınları ve askeri erkan katıldı. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Sadi Canpolat'ın Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı. Canpolat'ın cenazesi Buçuktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. - EDİRNE