Elbistan'da Yeni Millet Bahçesi İnşa Ediliyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, belediye tarafından 60 bin metrekarelik alana sahip yeni bir Millet Bahçesi yapımına başlandı. Bahçede yürüyüş ve bisiklet yolları ile yeşil alanlar bulunacak.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, belediye tarafından 60 bin metrekarelik alana sahip yeni bir Millet Bahçesi yapımına başlandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kaynarca Göleti ve adalar bölgesi arasında yeni bir Millet Bahçesi inşa etmek için çalışmalara başlandığı müjdesini verdi.

Yaklaşık 60 bin metrekarelik bir alana sahip olacak yeni Millet Bahçesi'nde, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra, yemyeşil bir alanının olacağı öğrenildi.

Yaşam kalitesini artırmak ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak adına yeşil alanların önemli bir unsur olduğunu belirten Gürbüz, yeni millet bahçesinin şehre büyük bir değer katacağını söyledi.

Gürbüz, açıklamasının devamında, "Bir taraftan işletmeleri, iş yerlerini ve barınma alanlarını inşa ederken diğer taraftan da yaşam alanlarını, kültür ve sosyal alanlarını planlamak gerekiyor. Yani her yerin beton olmaması gerekiyor. Biz ilk göreve başladığımızda yeşil alanda ciddi sorun vardı. Bizde yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alanı yeşil alan ilan ettik. Bu nedenle yaşam kalitesini arttırabilmek ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak adına Kaynarca Göleti ve adalar bölgesi arasındaki sahil şeridimizde bisiklet, yürüyüş yolları ve yenileme çalışmaları ile yepyeni, dinamik ve doğayla sporun iç içe geçtiği, 60 bin metrekare bir alanda yepyeni bir Millet Bahçesi inşa ediyoruz. 4 bin metre bisiklet ve 4 bin metre de yürüyüş yolu ile yem yeşil bir yenileme alanının kesintisiz devam ettiği, Ceyhan Nehrimizi de içine alan doğal havuz oluşturduğumuz ve ağaç koridorlarıyla doğanın eşsiz manzarasını birleştirdiğimiz Millet Bahçesi projemize devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - KAHRAMANMARAŞ