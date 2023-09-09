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Elazığ'da tarlalara dadanan kargalar sulama fıskiyelerini kopardı

Yaşam Haberleri

Elazığ'da tarlalara dadanan kargalar sulama fıskiyelerini kopardı. Olay Baskil ilçesi Kadıköy köyünde yaşandı. Sabah saatlerinde bahçelerine giden çiftçiler, sulamada kullandıkları fıskiye başlıklarının koptuğunu gördü. Kargalar tarafından koparılan fıskiyeler nedeni ile bahçelerini sulanamayan çiftçiler, zor anlar yaşadı. O anları bir çiftçi cep telefonu ile görüntüledi.

Elazığ'da tarlalara dadanan kargalar sulama fıskiyelerini kopardı

ELAZIĞ - Elazığ'da tarlalara dadanan kargalar sulama fıskiyelerini kopardı.

Olay Baskil ilçesi Kadıköy köyünde yaşandı. Sabah saatlerinde bahçelerine giden çiftçiler, sulamada kullandıkları fıskiye başlıklarının koptuğunu gördü. Kargalar tarafından koparılan fıskiyeler nedeni ile bahçelerini sulanamayan çiftçiler, zor anlar yaşadı.

O anları bir çiftçi cep telefonu ile görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Kadıköy Baskil Elazığ Yaşam Haberler

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