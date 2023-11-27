Efeler'de Sağanak Nedeniyle Yollar Bozuldu

Efeler'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı kırsal mahalle yolları bozuldu. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 7 mahallede yaptığı çalışmalarla yolları ulaşım için hazır hale getirdi.

Hafta sonu şiddetini artıran sağanak dolayısıyla Dalama, Kozalaklı, Emirdoğan, İlyasdere, Aşağıkayacık, Yeniköy ve Armutlu mahallelerinde vatandaşların arazilerine ulaşımını sağlayan yollarda çöküntüler meydana geldi. Efeler Belediyesi, sorumluluk alanında olan bu mahallelerde olası mağduriyetlerin önüne geçmek için kolları sıvadı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışın hasar verdiği yollardaki sıkıntıları gidermek için yoğun mesai harcadı. Ekipler, iş makineleriyle sürdürülen çalışmalarla yolları düzelterek ulaşımı yeniden sağladı.