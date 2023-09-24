Düzce'de kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Düzce'de Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde meydana gelen kazada, kamyon ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.