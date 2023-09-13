Düzce'de ayının saldırdığı inek telef oldu

Düzce'nin Esençam köyünde bir ayının saldırısı sonucu aç kalan bir inek telef oldu. Hayvanın telef olduğu olayın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü inceleme başlattı.

Düzce'de aç kalan ayının saldırdığı inek telef oldu.

Olay, Esençam köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.T.'ye ait büyükbaş hayvan kayboldu. Köylüler ormanlık alanda yaptığı arama çalışmalarında hayvanı yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde büyükbaş hayvanın ayı saldırısı sonrasında telef olduğu tespit edildi. Hayvan köylüler tarafından gömülürken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE