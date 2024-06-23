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Dünyanın en zengini Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir attı

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Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanları arasında ilk sırada olan Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık "Koru" adlı ultra lüks yatı ile Bodrum'a geldi. 2022'de denize indirilen, kurşun geçirmez 127 metre uzunluğundaki yatta 40 personel ile 55 özel güvenlik görevlisi bulunuyor. Bezos helikopterini ve koruma ordusunu taşıyan yatın bir haftalık kirası için 475 bin dolar ödedi.

Dünyanın en zengin iş insanlarından Amazon'un kurucusu 60 yaşındaki Jeff Bezos'un "Koru" adlı lüks yatı Fethiye Göcek'ten sonra Bodrum'a demirledi. Kissebükü'nde demirleyen yatta Jeff Bezos 4 yıldır birlikte olduğu Lauren Sanchez, denize girerek yüzdü.

YANINDA HELİKOPTER TAŞIYAN AYRI BİR YAT DAHA BULUNUYOR

Jeff Bezos'un 500 milyon dolarlık ultra lüks yatının yanı sıra kendisine koruma sağlayan 60 metrelik helikopterli Abeona isimli yatta yanında bulundu.

Dünyanın en zengini Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir attı

YATA YAKINDAN BAKMAK İSTEYENLERİ UZAKLAŞTIRDILAR

Sözcü'nün haberine göre; Sabah saatlerinde Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür koyu açıklarına demirleyen yat ilçede günün konusu oldu. Yata jet skiler ile yanaşmak istenenler uyarılarak uzaklaştırıldı. Helikopter ile koyları gezen Jeff Bezos daha sonra Bodrum'dan ayrılarak Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçti.Bezos helikopterini ve koruma ordusunu taşıyan yatın bir haftalık kirası için 475 bin dolar ödedi.

Dünyanın en zengini Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir attı

SÜPER LÜKS YAT "KORU"NUN ÖZELLİKLERİ

Koru, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait lüks özel süper yat sınıfında yer alıyor. Yat, 2021'den itibaren Oceanco tarafından Hollanda'da inşa edildi ve Nisan 2023'te teslim edildi.127 metre (417 ft) uzunluğunda üç direkli bir yelkenli yat olan "Koru" 500 milyon dolara mal oldu. Devreye alındığında, yat Andrey Melnichenko'nun Yelkenli Yat A'dan sonra dünyanın en büyük ikinci yelkenli yatıydı.

Dünyanın en zengini Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir attı

TÜRKİYE'YE İLK GELİŞİ DEĞİL

Jeff Bezos'un 136 metrelik ultra lüks diğer yatı "Flying Fox", Fethiye'ye Şubat ayında da demir atmıştı. Dünyanın en büyük 20 yatından birisi olan "Cayman Adaları" bayraklı "Flying Fox"un Fethiye iskelesinde 600 bin litre yakıt almıştı.

Almanya'da 2016 yılında inşa edilen ultra lüks yatta 22,5 metre genişliğinde, 12 metre uzunluğunda yüzme havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları alanları ve sinema salonları da bulunuyor. İki de helikopter pisti bulunan yatta aynı zamanda biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor.

Dünyanın en zengini Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir attı

Haberler.com / Fatih Kayalı - Yaşam

Helikopter Jeff Bezos Amazon Bodrum Turizm Yaşam Dünya Ekonomi Haberler

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Yorumlar (4)

Yıldırım YILDIZ:

Kirası ile bile ömür boyu çalışmadan rahat rahat yaşarım . 1 aylık kirasını bana versinler fakir fukara bile okuturum .

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murat dural:

Ayak bastı vergisi yokmu?

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Goethegitme:

Amazonda boykot ve ülkemizde bize artislik!Vay be

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VEFA:

Bir anlık hayaller. Ölüm de var be!

2
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