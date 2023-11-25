Ordu'nun Ünye ilçesinde bir binanın girişinde doğalgaz hattında meydana gelen gaz kaçağı nedeniyle yetkililer arızanın giderilmesi için seferber olurken, evde bulunan vatandaşlar ise kombi arızası var diyerek servis yetkililerini telefon yağmuruna tuttu.

Doğalgaz kokusuna ekipleri harekete geçirdi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir binanın girişinde doğalgaz hattında meydana gelen gaz kaçağı nedeniyle yetkililer arızanın giderilmesi için seferber olurken, evde bulunan vatandaşlar ise kombi arızası var diyerek servis yetkililerini telefon yağmuruna tuttu.

Olay, İlçenin Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde belediye çalışanlarının parke taşı döşemesi sonrası bina girişinde bulunan doğalgaz hattından koku gelmeye başladı. İki gündür çevredekiler ve apartman sakinleri kokunun artması üzerine doğalgaz ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen doğalgaz ekipleri caddeyi çift yönlü trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından mahallenin bir kısmına yeniden doğalgaz verildi.

Doğalgaz kesildiğini gören vatandaşlar kombi arızası zannetti

Diğer taraftan mahallenin bir kısmına arıza nedeniyle doğalgaz verilmemesi sonrası, bazı vatandaşlar kombilerinin bozuk olduğunu zannederek servisleri aramaya başladı. Bir çok yetkili servis telefon yağmuruna tutulurken, olayın gerçeğini öğrenen vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından arızanın giderilmesinin ardından evlere yeniden doğalgaz akışı verildi.