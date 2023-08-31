Diyarbakır'da Kayalıklarda Sıkışan Keçi Kurtarıldı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kayalıkların arasında sıkışan bir keçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Keçi, kırıcı matkap ve iple erişim sistemi kullanılarak kurtarıldıktan sonra sahibine teslim edildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kayalıkların arasında sıkışan keçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından iple kurtarıldı.
Lice ilçesi Yamaç köyünde çobanın otlatmaya çıkardığı keçi sürüsünden biri sabah saat 10.00 sıralarında kayalıkların arasında sıkıştı. Vatandaş, keçisini kayalıkların arasından çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen AFAD ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri keçiyi kurtarmak için kırıcı matkapla kayaları kırarak dar alanda sıkışan keçiyi iple erişim sistemiyle 6 metreden yukarı çekerek kurtardı. 2 buçuk saatlik çalışmanın ardından kurtarılan keçi sahibine teslim edildi. - DİYARBAKIR