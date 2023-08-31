Diyarbakır'da Kayalıklarda Sıkışan Keçi Kurtarıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kayalıkların arasında sıkışan bir keçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Keçi, kırıcı matkap ve iple erişim sistemi kullanılarak kurtarıldıktan sonra sahibine teslim edildi.