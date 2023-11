Depremler Sonrası Karavanlara Olan İlgi Artıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler, insanları barınmak için karavanlara yönlendirdi.

6 Şubat'ta yaşanan ve 50 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği 11 ilde etkili olan deprem sonrasında karavanlara olan ilgi arttı.

Karavan firmalarında da üretim yoğunluğu yaşanıyor.

Karavan üreticisi Serdar Yılmaz, AA muhabirine, afetlerden sonra sabit ve tekerlekli taşınabilir barınaklara taleplerin arttığını söyledi.

Depremlerden sonra insanların farklı türdeki yapılara da yöneldiğini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Afetlerden sonra modüler sabit yapılar, taşınabilir tekerlekli veya seyyar yapılara daha çok ağırlık verdik. Daha fazla üretmeye başladık. Depremden sonra gelen 650'nin üzerinde bireysel müracaata baktığımızda talep edilen hafif çelik yapılar, prefabrik yapılar, taşınabilir havuz tarzı yapılar, bungalov ahşap yapılar, kutu evler diye tabir ettiğimiz yine taşınabilir evler gibi birçok farklı yapılara ilginin olduğunu gördük. Bu yapılar, mimari yaşama hitap edecek, hızlıca kurulumu yapılıp insanların barınma ihtiyacını karşılayacak yapılardır. Bunun yanında ihtiyaçtan ortaya çıkan kamu, kurum ve kuruluşlarla özel kuruluşların ofis olarak kullanacakları geçici barınma olarak talep ettikleri sabit ve taşınabilir yapılar yapmaya devam ediyoruz."

Çalışmaları hızlandırdıklarını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Afetlerden sonra insanlar, çadır ve konteynerlerden taşınıp bir an önce konforlu yaşamlarına devam etmek istedi. Özellikle arsası olmayan kişiler de taşınabilir yapıları istedikleri bir yere sabitleyip yaşamını idame ettirmek için bu tür yapılara ihtiyaç duyuyor."

Her mevsime uygun yapıların üretilebildiğini dile getiren Yılmaz, yapıların içerisinde birçok şekilde ısıtma ve soğutma imkanlarının bulunduğunu ifade etti.

350 binden 3 milyon liraya kadar karavan

Müşterinin talebi doğrultusunda ısıtma ve soğutma ihtiyacını karşıladıklarını dile getiren Yılmaz, karavanların 350 bin lira ila 3 milyon lira arasında olduğunu kaydetti.

Bursa'da tekerlekli karavan üreten firma sahibi Koray Aksen de yaklaşık 4 yıldır üretim yaptıklarını söyledi.

Afetler sonrası işlerinde artış olduğunu anlatan Aksen, şunları kaydetti:

"İnsanlar, afetten sonra çekme karavanı B planı olarak görüyor. Kimi insan seyahat amaçlı, kimisi güvenlik amaçlı tercih edebiliyor. İstanbul'da satışlarımız daha çok arttı. Bu karavanlar aslında vazgeçilmez ürünler arasında. Karavanı nereye götürürsek evimiz oradadır. Bir yandan kolaylık, bir yandan güven. Bildiğimiz mini bir ev. Bunların içerisinde sıcak su, buzdolabı bulunuyor. 2-3 ve 5 kişilik karavanlarımız bulunuyor. Bir evde olan her şeyi bunda da karşılayabiliyorsunuz. Duş, tuvalet ve dışarıdaki alan için tentene bile bulunuyor. Yaşamı kolaylaştıracak her şey bu ufacık yapı içerisinde mevcut. Tabi bir ev gibi olmaz, eve göre çok daha minimal bir yaşam. Bu yaşam keyfini bildikten sonra ya da gerçekten o an için ihtiyaç ise muazzam bir şey."