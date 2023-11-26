Denizli'de Taylandlı turistleri taşıyan otobüs kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada, Taylandlı turistleri taşıyan otobüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 29 kişi yaralandı ve durumu ağır olan 4 kişiden 3. kişi hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma devam ediyor.

Denizli'de Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsünün karıştığı ve 29 kişinin yaralandığı kazada, durumu ağır olan 4 kişiden 3. kişi de kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde konakladıkları otelden Kapadokya gezisi için yola çıkan Taylandlı turistleri taşıyan İbrahim Tork idaresindeki MAN marka 34 AE 1422 plakalı tur otobüsü, Çardak Havaalanı Kavşağında yola kontrolsüz bir şekilde çıktığı iddia eden avukat Şükriye Şule Usta yönetimindeki 64 ABN 370 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada tur otobüsünde 26 Tayland uyruklu Turist, Türk şoför ve rehberin yanı sıra otomobil sürücüsü bayan avukat yaralandı.

Kazanın ardından ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alınan tur rehberi Mehmet İlhan (31) ile Taylandlı erkek turist Suwıcha Yamsuk (50), doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çevre hastanelere sevk edilen yaralı 25 Taylandlı turist ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Kazada ağır yaralananlardan biri olan 44 yaşındaki Taylandlı turist Nutthaphan Jiwakeait'de yaşama tutunamadı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - DENİZLİ