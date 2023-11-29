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Çorlu'da iş kazası: 1 yaralı

29 Kasım 2023 19:41 Son Güncelleme: 19:43 Abone Ol

Tekirdağ'da bir lise inşaatında meydana gelen iş kazasında bir işçi dengesini kaybederek yaralandı. İşçi, tahta kalıpların arasına düşerek omzunda kırık oluştu. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılan işçi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.