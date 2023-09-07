Çankırı'da Kamyonun Şarampole Devrilmesi Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Çankırı'da kamyonun şarampole devrilmesi neticesinde 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Korgun- Kurşunlu karayolu Hocahasan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. D. idaresindeki 06 YA 2186 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından M.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI