Bursa'da Dalgıç Polislerden Martı Kurtarma Operasyonu

Bursa'da Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, denizde mahsur kalan bir martıyı kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

Denizde mahsur kalan martıya polis şefkati

BURSA - Bursa'da Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, denizde mahsur kalan bir martıyı kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

Gemlik Körfezi'nde devriye görevini yeri getiren Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, denizde mahsur kalan martıyı fark etti. Botla martının yanına yaklaşan ekipler, hayvanı sopa yardımıyla çıkardı. Karaya çıkarılan martının ıslandığı ve üşüdüğü için yüzemediği belirlendi.

Martı, Sualtı Grup Amirliği Şubesinde bir süre kuruması için bekletildikten sonra tekrar doğaya salındı.