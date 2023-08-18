Bursa'da Ahşap Kapı Fabrikasında Yangın Çıktı

Bursa'da ahşap kapı üretimi yapan 3 katlı fabrikanın 3'üncü katında yangın çıktı. Patlamaların da meydana geldiği yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

BURSA'da ahşap kapı üretimi yapan 3 katlı fabrikanın 3'üncü katında yangın çıktı. Patlamaların da meydana geldiği yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 21.45 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, Şanlı Caddesi'nde bulunan ahşap kapı üretimi yapan 3 katlı fabrikanın 3'üncü katında meydana geldi. Üretim maddesinin ahşap olması nedeniyle alevler, kısa sürede büyürken, tahliye edilen fabrikada ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma olmadı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlamaların da meydana geldiği yangını çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken polis de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. (DHA)