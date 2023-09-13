Burdur'da Minibüs Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs devrildi ve 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Ümit C. idaresindeki 20 F 5671 plakalı minibüs Burdur-Çavdır yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı Ümit C. ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ümit C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken devrilen minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - BURDUR