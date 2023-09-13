Burdur'da kamyon şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gölhisar Çamköy yolunda seyir halinde olan Süleyman Y. (55) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kamyon sürücüsü Süleyman Y. kazada yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Süleyman Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyon, sabah saatlerinde vinç ile çekiciye yüklenerek otoparka çekildi. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - BURDUR