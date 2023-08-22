Burdur'da çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Burdur'un Gölhisar ilçesinde çıkan yangın itfaiyenin erken müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 10 dönüm otluk arazi alevlere teslim oldu.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde çıkan yangın itfaiyenin erken müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 10 dönüm otluk arazi alevlere teslim oldu.

Yangın, Cami Mahallesi'nde bulunan boş arazide meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisi ve otların kuru olmasıyla bir anda büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kısa sürede bölgeye itfaiye ekipleri gelerek yangını büyümeden söndürdü. Yangında 10 dönüm otluk alan yandı. - BURDUR