Bornova Uçurtma Şenliği Malatya'da da düzenlendi

Bornova'da geleneksel olarak her yıl düzenlenen Uçurtma Şenliği'nin coşkusu Malatya'ya taşındı. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Biz, üç ayın aşkın süredir tüm imkanlarımızla depremzedelerin yanındayız. Kurduğumuz binlerce çadır ve yardım malzemesi ile destek olduk ama bu yetmez, bölge insanının morale ihtiyacı var" dedi.

Bornova Belediyesi, 23 Nisan'a özel olarak Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Çamdibi Atatürk Parkı ve Çamkule Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı olmak üzere üç noktada düzenlenen Uçurtma Şenliği'ni, çadırkent kurduğu Malatya'da da düzenledi.

Cemal Gürsel, Hoca Ahmet Yesevi ve Çavuşoğlu Mahallerinde gökyüzü, depremzede çocuklara dağıtılan uçurtmalarla renklendi. Anneler Günü öncesinde yapılan çeşitli etkinliklerin yer aldığı organizasyonda çocuklarla birlikte annelerine de hediyeler dağıtıldı.

VELİ AĞBABA DA KATILDI

Çocuklar ve annelerin mutluluğuna CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da ortak oldu. Ay yıldızlı uçurtmayı "Al bayrağımız hep göklerde olsun" diyerek gökyüzüne salan Ağbaba, depremin başından bu yana bölgeye verdiği destek dolayısıyla Başkan İduğ'a teşekkür etti.

Depremzedelerin en önemli ihtiyacının moral olduğunu kaydeden İduğ da "Biz, üç ayın aşkın süredir tüm imkanlarımızla depremzedelerin yanındayız. Kurduğumuz binlerce çadır ve yardım malzemesi ile destek olduk ama bu yetmez, bölge insanının morale ihtiyacı var. Bu nedenle Uçurtma Şenliği'mizi Malatya'ya da taşıdık. Çocuklar ve annelerinin yüzünde oluşturduğumuz en küçük tebessüm bile bize büyük mutluluk veriyor" diye konuştu.