Bodrum'da Yıldırım Düşmesiyle Yangın Çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düşen yıldırımlar nedeniyle 3 trafo ile bazı evler ve bir otelde yangın çıktı. Yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, düşen yıldırımlar nedeniyle 3 trafo ile bazı evler ve bir otelde yangın çıktı. Yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu. Gölköy ile Gündoğan mahallerinin yer aldığı bölgeye düşen yıldırımlar 3 trafoda yangına neden oldu. Gölköy bölgesinde trafo yangını nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını söndürürken, bölgede onarım çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Düşen yıldırımların neden olduğu elektrik kesintisi sonucu bazı vatandaşların elektronik cihazlarında hasar oluştuğu bildirildi. Ayrıca düşen yıldırımlarla bazı evlerde ve bir otelde yangın çıktı. Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. (DHA)