Bodrum'da Kuvvetli Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, yolların trafiğe kapandığı, cadde ve sokakların göle döndüğü bir manzara oluşturdu. Bölgede çalışmalar başlatan ekipler, su birikintilerinin tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yağmurun hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar trafiğe kapandı, bir cip suya kapılarak, sürüklendi.

Bodrum'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte vatandaşlar zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklar göle döndü. Yağış esnasında ana arterlerde yoğun su birikintileri oldu, yol trafiğe kapandı. Konacık Atatürk Bulvarı trafiğe kapandı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde de sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı yollar kısa sürede göle döndü. Yağmur suları mazgalları taşırdı. Bodrum Belediyesi ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlatırken, tıkanan mangalları da temizledi. Bitez Söğütlü Caddesi'nde içinde kimsenin olmadığı cip, suya kapılarak metrelerce sürüklendi.Öte yandan, okul olmadığı için Torba Mahallesi'nde açık alana kurulan seçim sandıkları yağmurdan şemsiye ile korundu.Yağmur bölgesel olarak etkisini sürdürürken, hafta başından itibaren aralıklarla yağmurun sürmesi bekleniyor.