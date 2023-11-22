Bilecik Valisi Şefik Aygöl, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve güzel vakit geçirdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Huzurevi sakinlerini sık sık görmeye giden Vali Aygöl, büyüklerin ellerinden öperek, onlarla sohbet etti. Vali Aygöl'e, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu eşlik etti. Birlikte güzel ve keyifli vakit geçirdiklerini belirten Vali Aygöl, "Huzurevinde kalan gönlü genç emanetlerimiz, büyüklerimiz kimseleri yok diye değil, devleti var diye buradalar. Sık sık büyüklerimizi görmeye gelir, ellerinden öperim. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı. - BİLECİK