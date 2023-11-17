Bilecik'te Gençliğe Değer Projesi ile Bursa gezisi düzenlendi

Pazaryeri Belediyesi ve Pazaryeri İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen Gençliğe Değer Projesi kapsamında Bursa gezisi düzenlendi. Gençler, Ulu Cami'yi ziyaret ederek dini ve kültürel değerleri yakından inceledi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Gençliğe Değer Projesi" ile Bursa gezisi düzenlendi.

Pazaryeri Belediyesi ve Pazaryeri İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen "Gençliğe Değer Projesi" ile Bursa gezisinde dini, tarihi ve kültürel yerler gezildi. Ulu Cami'ye giden gençler, hem Ulu Cami'nin dini boyutunu hem de kültürel yapısını yakından inceledi. Geziden çok memnun kaldıklarını belirten gençler hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK